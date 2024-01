“Yo siempre me he tratado de mantener lejos de la grilla. Me da tristeza lo que he visto en los últimos días, que la federación y todo. Hay que ver por los deportistas. No me gustan esas peleas entre los deportistas y Ana. No me parece correcto. Hay que ser humildes. Ana que es la jefa debe echarle humildad y aunque diga lo que diga, que trabaje humildemente y ayude al deporte que es su encomienda”, dijo durante el conflicto entre las nadadoras de nado sincronizado y Ana Guevara.

Luego de conocer la lamentable noticia, Carlos Padilla Becerra, ex dirigente del Comité Olímpico Mexicano, publicó un mensaje en redes sociales donde lamentó la muerte de su amigo cercano.