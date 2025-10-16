Amigo lector de Noroeste, el dolor de cervicales (nuca) es más común de lo que imaginamos, pero hoy en día, esta alteración se hará más frecuente por la complicidad de los padres de familia, sociedad, y todo aquel que permita que la tecnología invada de manera patológica su cuerpo.

Es cierto la tecnología es buena, pero sepa usted que siempre estarán los humanos tras el escaparte que a esta rodea, así que mientras haya quien compre, habrá quien venda.

Ejemplo de patologías a causa de el abuso de la tecnología son los vapeadores, las pantallas, etcétera, pero en el caso de las pantallas, se tienen los celulares y las posturas. Veamos, el joven y también el viejo se han hecho adictos al celular (no tendrán para comer, pero eso sí con el celular en mano), que puede estar bien, pero cuando lo están usando, su columna cervical la tienen en cada posición, que cuando lo dejan de usar o durante el uso se quejan de dolor de esta parte del cuerpo, pudiendo evolucionar hasta entumecimiento de miembros superiores, pero como lo hemos dicho, todo efecto tiene su causa, y mientras la causa persista el efecto será el mismo. Mucho ojo padres de familia.

La cervicalgia no es otra cosa que dolor en cervicales, esta sintomatología es multicausal, que va desde malformaciones, posturas, enfermedad crónica degenerativa, accidentes y la degeneración que se da con la edad. Este dolor cervical puede estar localizado a una sola área, o ser en toda la columna cervical e irradiarse a las terminaciones nerviosas, principalmente en miembros superiores (hombro, brazo, antebrazo, manos), de ahí la importancia buscar la causa, y si esta la podemos evitar, el manejo será cuestión de decisión del que sufre la sintomatología.

Dentro de las manifestaciones clínicas de esta alteración, es el dolor en la región cervical que puede extenderse al cuello, cabeza y extremidades superiores, que limita los movimientos y que se puede acompañar de disfunción neurología (hasta un 1% de los casos). El dolor cervical es muy frecuente con una prevalencia entre un 10 a un 13%, pudiendo aparecer en algún momento de la vida hasta en el 70% de la población.

Etiología, la causa es multicausal, pero en el presente la causa más frecuente en jóvenes son las posturas, estrés, accidentes, etcétera. De los factores predictivos de dolor persistente son la edad (más de 40 años), la existencia de lumbalgia y dolor de cabeza, dolor cervical por traumatismo, la existencia de irradiación del dolor, episodios previos de dolor y tener trabajo (insatisfacción laboral, trabajo monótono).

Hoy en día una causa frecuente en personas menores y en etapa productiva es el uso de la tecnología (principalmente pantallas) y las posturas inadecuadas en la realización de su trabajo, o el uso de la misma como ocio, aumento del sedentarismo, y todas las repercusiones que esta tiene en mala salud del individuo.

Otro tipo de causa para el dolor cervical son los accidentes, y uno de estos y en lo personal muy común es el latigazo, ya sea en choque por alcance, por empujones repentinos por atrás (de los compañeros), caídas de los columpios, también por golpes antiguos (ejemplo de esto, es cuando en la juventud se sufren golpes, pero estos a pesar del daño se pueden hacer las actividades) pero al tiempo esta lesión empieza a manifestarse con sintomatología que puede ser más agresiva en su momento inicial (así que cuando sufra un golpe póngale atención a tiempo) y evite de esta manera las complicaciones, que pueden ser más dañinas.

Diagnóstico, este se realiza por la clínica, y se buscan complicaciones con estudios de rayos X, y de gabinete.

Tratamiento: El objetivo del manejo será minimizar el dolor, aliviar el espasmo muscular y restablecer una curva cervical óptima con la finalidad de recuperar la funcionalidad plena. El uso de analgésicos no esteroideos, relajantes, uso de aditamentos ortopédicos se usan previa valoración de su eficacia y efectos secundarios.