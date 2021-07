MÉXICO._ Entre lágrimas, Jessica Salazar reconoció la tristeza que le provocó el tema de la plaza olímpica que tuvo que rechazar de último momento. La ciclista mexicana no competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio debido a una confusión que tuvo la Federación Mexicana de Ciclismo que sigue teniendo repercusiones.

Todo inició cuando la Federación Mexicana de Ciclismo la inscribió por error a la prueba Omnium, la cual no es una prueba en la que esté preparada. Además, no fue notificada de esta inscripción y se enteró por redes sociales.

Por esta situación decidió renunciar a esta plaza, pues su especialidad es la prueba de velocidad. Así que Salazar decidió acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en inglés), y logró que la Federación le diera de último minuto una plaza para acudir a Tokio 2021.

Sin embargo, debido a todos estos problemas, finalmente la ciclista decidió declinar esta plaza porque considera que no está física y emocionalmente apta para competir en una justa como los de los Juegos Olímpicos.

“Anímicamente me encuentro destrozada, perdí de la noche a la mañana la ilusión que me levantaba día con día, de todo corazón y por más que me duela, hoy decido no aceptar el llamado de la Federación Mexicana de Ciclismo a representar a México en los juegos de Tokio 2020. ¿Por qué? la respuesta es sencilla, me destrozaron física y mentalmente”, expresó.

Pidió una disculpa para la gente que la ha apoyado esperando un resultado en Tokio, pero “México no merece a una Jessy Salazar debajo de ese 100 por ciento”. Además de que seguirá su proceso ante el TAS contra los dirigentes nacionales.