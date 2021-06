“Después de tantos años que México no tenía una representante mexicana, hoy por hoy, los criterios no se están aplicando como debería de ser, no se están respetando, y pues ahorita mi nombre no aparece en esa plaza olímpica, por lo que estoy solicitando que se respete el proceso, porque yo logré obtener la plaza de ómnium, y estoy segurísima que tengo muchas posibilidades de lograr una medalla olímpica, y pues sería muy triste que me arrebataran ese sueño”, subrayó la ciclista.

En torno a la competencia selectiva en la que participó, Salazar Vázquez dijo que, debió haber sido un control interno nada más, y no una competencia, que era un entrenamiento más para ver cómo estaban a dos meses antes de su competencia.