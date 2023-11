“Agradecerle a BXSTRS y JD por la oportunidad de presentarme una vez más en Culiacán, me siento bien y emocionado, una vez más pertenecer a una cartelera como estelar, sé que la verá mucha gente y estoy tranquilo, confío en mi preparación y estoy ansioso por subir al ring”, señaló el joven de 23 años.

Será la segunda ocasión que Sergio Alfonso Mendoza Córdova tenga un compromiso en la capital sinaloense, ya que el pasado 12 de Mayo venció a Javier “Popotitos” Torres por KO en el Polideportivo JSM.

“La primera vez no me recibieron muy bien porque iba contra un local, pero espero que esta vez sea diferente, que la afición se vaya con un buen sabor de boca porque mi estilo les puede gustar, soy un peleador que va para enfrente y buena pegada, siempre muy bien preparado, espero que me reciban muy bien”, dijo.