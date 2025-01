“Creo que he jugado bastante bien, sinceramente. Estoy contento con mi juego”, dijo Djokovic. “Me siento algo sorprendido con el resultado, al derrotarle en tres mangas. Ha estado con rotura a favor en el segundo set y yo he sufrido físicamente en ese momento. Intenté recuperar el aliento, ya no tengo 19 años”.

“Conseguí voltear la situación, manteniendo mi servicio cuando lo he necesitado. Un par de puntos han decidido ese set, podía haber caído de su lado y el desenlace del partido haber sido distinto. En el tercer set me he sentido fresco, me moví bastante bien. Me siento satisfecho con mi juego. Siempre hay algo que mejorar, pero ha sido mi mejor partido del torneo”.