“Esta experiencia en Beijing 2022 me ha enseñado muchísimo. A pesar de tener algunas dificultades pequeñas, he tratado de disfrutar mi presentación. Hoy estuve un poco nervioso, pero es normal. El día de mañana lo manejaré mejor.

“Estoy muy agradecido con mi país y a todos los que me apoyaron y me mostraron su afecto. Me motivaron muchísimo para seguirme superando y lograr nuevas metas”.

Pese a no hacer la actuación que esperaba en esta final, el patinador mexicano dijo que esto es sólo el principio.