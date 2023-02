CULIACÁN._ Un total de ocho medallas logró Culiacán en la disciplina del boliche dentro de la etapa estatal de los Nacionales Conade 2023.

De las preseas conseguidas, fueron cuatro de oro por parte de Elia Pérez (Sub 21 Femenil), Emma González (Sub 16 Femenil), Diego Camarena (Sub 21 Varonil) y Aarón Irízar (Sub 16 Varonil).