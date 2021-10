“Para esta pelea del 5 de noviembre quiero hacer notar la preparación y continuidad, no he dejado de entrenar desde hace unos meses y me siento mejor, más sólido, más trabajado física y mentalmente, el rival que sea yo voy a tratar de dar lo mejor de mí para dar una gran pelea y que noten a Edy Valencia con una mejor preparación”, señaló.

Ya con una vasta carrera como profesional, el pugilista de 30 años tiene en mente seguir peleando a corto plazo y buscar grandes contiendas, buscando otra pelea como la que tuvo hace unos meses en Inglaterra, donde se midió ante Patrick Ward con una buena actuación.

“Los planes son cerrar este año con una pelea muy importante, no pierdo la esperanza de en diciembre cerrar muy bien y si es una defensa del título nacional pues mejor, si no, buscar una oportunidad importante internacional. Hemos tenido una preparación más fuerte físicamente, hemos trabajado un poco más las pesas y la alimentación la he cuidado muy bien”, agregó Edy.

Para finalizar, Valencia Mercado le dejó unas palabras y agradecimientos a la gente que ha respaldado su actividad dentro del ring.

“Quiero mandarle un saludo a todos mis seguidores que nunca me han dejado, a mis patrocinadores y amigos, a mi entrenador Héctor Murillo que no me deja de la mano, todos los de Box Gym Valle Alto, al ingeniero Armando Carrillo, Saúl Arauz, Gerónimo Plascencia, que son de mis patrocinadores que han estado conmigo, para Marco Rodríguez, un saludo para todos ellos”, culminó.