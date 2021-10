‘Estoy muy emocionado de pelear en Culiacán’: Arnold González

CULIACÁN._ Como es costumbre, las funciones de JD Promotions contarán con peleadores de talla internacional y la velada “Terror en el Ring”, de este 5 de noviembre en el Palenque de la Feria Ganadera, no será la excepción, pues se incorpora Arnold González a la cartelera y se medirá ante Miguel “Mantecas” Reyes en otro de los grandes atractivos boxísticos de la noche.

Oriundo de Nueva York, Estados Unidos, Arnold tendrá su primera contienda en suelo mexicano, la cual espera con muchas ansias.

“Es mi primera vez en México, me siento emocionado y es un orgullo pelear allá porque salen muchos de los mejores boxeadores del mundo y tienen bastantes leyendas. Conozco los lugares turísticos y la cultura mexicana porque tengo bastantes amigos de México en Nueva York”, comentó.

Con récord de 7-0-0, González buscará imponer sus condiciones dentro del ring ante un duro rival como lo es Miguel Reyes.

“Me defino como un boxeador completo, puedo ser agresivo cuando tengo que serlo, puedo contragolpear, usar todo el ring y boxear, tengo velocidad y poder en mis puños, aparte de eso soy bastante inteligente arriba del ring, escojo lo que quiero hacer y siempre sé dónde está mi oponente, me describo como un peleador inteligente y adaptable a cualquier situación”, agregó el peleador invicto.

Asimismo, la preparación es muy importante para cada pelea y esta ocasión será igual, trabajando fuerte para llenar al cien por ciento.

“Me preparo como siempre, bastante disciplina y trabajo fuerte, tengo un programa de entrenamiento que sigo, salgo a correr en las mañanas para la condición y estoy en el gimnasio de lunes a sábado, con bastante sacrificio, esfuerzo y fe, así me preparo para esta pelea”.

Por último, Arnold le deja un mensaje a la gente de Culiacán y sus seguidores.

“Para todos los que me apoyan, los que me desean bien y los que no, saludo para todos y gracias por seguir mi carrera, a toda la gente de Culiacán quiero mandarles un saludo y estoy muy emocionado de ir para allá, conocerlos a todos y dar un gran show de boxeo”, finalizó.