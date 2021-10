“Vengo más rápido, más inteligente, más confiado, tengo la experiencia y estos peleadores me han dado la sabiduría y he aprendido mucho, van a ver algo diferente, se los garantizo, pero sobre todo es un show desde la salida al cuadrilátero hasta que yo me vaya, la gente de Culiacán anoten en el calendario noviembre 5 porque llega ‘Scrappy Show’”, agregó el elemento de 25 años de edad.

“La última vez que peleé en Culiacán fue hace tres meses, durante ese tiempo me enfoqué en mejorar y aprender, estuve en campamento con Benavídez, ‘Zurdo’ Ramírez y otros campeones. He mejorado y aprendido mucho, vengo un poquito diferente y lo van a ver”, dijo

“Primeramente le quiero dar gracias a JD Promotions , es mi tercera vez y me han recibido con las manos abiertas, estoy listo y ansioso de volver, gente me ha llamado y ‘texteado’ sobre cuándo vuelvo, noviembre 5 es el regreso del ‘Scrappy’, hay cosas que quiero enseñar y vengo con malas intenciones”, mencionó John.

Hace unas semanas participó en una gran cartelera en tierras texanas, saliendo avante y con mucha confianza para afrontar este fin de año.

“Esa pelea en Galveston fue buena, estaba para 8 rounds, pero la terminamos en 6 y escogí ese oponente porque ha peleado contra dos olímpicos, uno de ellos es Joselito Vázquez, que está en mi misma división y no lo pudo terminar (KO), por eso mi objetivo fue que lo terminara y ojalá con eso mande un mensaje de que yo no estoy aquí para jugar, sino para ser el número 1 y lo voy a seguir demostrando, en esa última pelea gané mi primer cinturón y eso simboliza que voy por el camino perfecto, eso hace que siga enfocado y trabajando.

“Todo es cuestión de tiempo y quiero seguir ganando una pelea, después la otra pero seguir ganando, seguir creciendo y mejorando porque en un tiempo voy a estar donde yo necesito estar, el objetivo no cambia, ser el número 1 y ganar todos los cinturones”, afirmó el invicto.

Por último, John “Scrappy” Ramírez le deja un gran mensaje a la afición culichi y a todos los seguidores del boxeo.

“Le quiero mandar un saludo a toda la gente de Culiacán, Sinaloa, y a toda la gente mexicana, gracias por recibirme, por el amor y cariño, este 5 de noviembre estoy activo y vamos a poner un buen show, los espero ahí.

“Mi manifestación es fuerte, todo lo que uno ve se cumple y todo lo que yo he visto lo he cumplido, por eso he dicho que seré el número 1, porque lo he visto y cada pelea que he ganado en el ring la he ganado en mi cabeza primero, éste es un mensaje para toda la gente, si quieres algo, manifiesta esa ‘vaina’ en tu cabeza, míralo, siéntelo y después actúa y sigue lo que quieres, gracias”.