CULIACÁN._ El nicaragüense Alexander “Popeye” Mejía será el rival de Kevin “Chacal” González en la pelea estelar del próximo 30 de julio en la función “González vs. Mejía” de JD Promotions junto a Fresh Productions en el Polideportivo Juan S. Millán, siendo una batalla que promete muchísimo entre dos boxeadores destacados que van por el triunfo en pelea a 10 rounds en los pesos Super Gallo.

Mejía es el campeón nacional de su país en la categoría Super Gallo y ostenta un récord de 17 ganadas, 1 derrota sin empates, por lo que venir a México será una gran prueba para el popular “Popeye” con el objetivo de seguir escalando posiciones y volver a pelear fuera de Nicaragua después de un par de años.

“Primeramente quiero darle gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de pelear nuevamente en el extranjero, después de la pelea que hice en Japón he tenido casi 4 años de no pelear (fuera de Centroamérica), me siento motivado y vengo con todas las ansias de buscar esa victoria contra Kevin González, yo sé que es un rival muy fuerte que va siempre hacia adelante, pero se va a encontrar con ‘Popeye’, que tira y tira y no se cansa, estoy más motivado que nunca y yo sé que voy a sacar esa victoria el día 30 de julio”, mencionó el nicaragüense.