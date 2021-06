CULIACÁN._ En la función “Sangre de Campeones” de JD Promotions se dará el regreso de José María “Chema” Delgado al ring y buscará hacerlo con un triunfo, teniendo como rival a Santiago Alarcón en contienda a seis rounds en peso Super Pluma este 25 de junio en el Polideportivo Juan S. Millán.

Tras perder el invicto en su última contienda ante Enrique Mejía, el peleador californiano viene con sed de revancha al lugar donde se ha vestido de gloria en diversas ocasiones y ante una afición que lo ha arropado en su carrera.

“Estoy muy feliz de poder regresar a pelear con todo el apoyo de la gente de Culiacán, estaba esperando regresar más pronto después de la última pelea, siento que la gané, pero estuve muy cerca, me había lastimado el hombro y subí así, pero no hay excusa. Me fui a checar el hombro, está todo bien e hice todo lo que tenía que hacer, por eso no había regresado a pelear, pero estoy más motivado que nunca, voy contra un rival muy aguerrido, será una pelea muy buena y vamos a darles la pelea que siempre sé dar, salir con la mano en alto para después buscar la revancha (contra Enrique Mejía) en julio o agosto”, mencionó el popular “Chema”.

Con foja de 6-1-4 como profesional, el pugilista de Ventura, California, siguió sus entrenamientos de cara al compromiso en puerta y con una madurez plena en su carrera dentro de los encordados.

“Nosotros nos enfocamos en ser mejores, todo el tiempo estamos aprendiendo y después de la derrota no he dejado de estar en el gimnasio, siguiendo entrenando y tratar de mejorar en cosas que sabemos que tenemos que hacerlo”, agregó.

Tras conocer a su rival, José María Delgado le manda un mensaje a sus seguidores en espera de contar con su apoyo en la función “Sangre de Campeones”.

“Espero que este 25 de junio les dé la pelea que a todos les gusta ver, aguerrida y que al final los dos salgamos buenos y sanos, le deseo la suerte al ‘Changuito’ y ya listos para lo que venga”, finalizó.