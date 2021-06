Este 25 de Junio tendremos el regreso de Jesús Delgado a tierras culichis, formando parte de la cartelera de la función “Sangre de Campeones” de JD Promotions desde el Polideportivo Juan S. Millán y donde el pugilista mexicoamericano volverá en busca de un triunfo más en su carrera, en la que se mantiene invicto con 100 por ciento de efectividad en KOs.

Jesús Guadalupe Delgado Pérez es un boxeador californiano pero con ascendencia sinaloense y con ello se ha ganado un lugar importante en el gusto de la afición culichi, muestra de ello fue el gran apoyo brindado el pasado 30 de abril donde el Ejido Argentina 2 se volcó al recinto del Parque Revolución para ver la primera batalla de Jesús en Culiacán.

“Gracias a Dios tuve mucho apoyo de mis amigos, de mi familia y mucha gente que me sigue y que me apoya, me siento muy emocionado de volver a pelear en Culiacán, sabiendo que tengo muchísimo apoyo de mucha gente”, mencionó.

Tras vencer a Jonathan Macías en su última contienda, Delgado Pérez buscará mantener su etiqueta de imbatible en su siguiente pelea, llegando con un récord de 4-0-0, todos esos triunfos a través de la vía rápida.

“Mi preparación ha estado muy fuerte, he estado preparándome mucho más duro y con una mejor alimentación para llegar fuerte a la pelea y salir con la mano en alto este 25 de junio”, añadió el joven peleador.

Jesús Delgado sabe que el camino a los primeros planos es complicado pero la fórmula para el éxito es infalible, por lo que trabaja fuertemente en busca de ello.

“Mi aspiración es sobresalir día a día, para ser mejor y llegar a ser alguien en este deporte, que requiere mucha disciplina y mucha dedicación”, fueron sus palabras.

Por último, Oscar Delgado, tío de Jesús y gran aficionado al boxeo, le deja un mensaje a su sobrino en nombre de todos sus seguidores.

“Un saludo para mi sobrino Jesús Delgado, ya sabe que estamos al cien con el apoyo y vamos a ganar primero Dios”, sentenció y se espera que gran número asistentes en apoyo de Jesús en la función de este 25 de junio.