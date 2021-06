CULIACÁN._ A escasos días de que se lleve a cabo la función “Sangre de Campeones” de JD Promotions, todo está listo para una gran noche de boxeo, donde se tendrá el regreso al ring de Carlos Iván Cebada y viene con todo el ánimo tras ser el poseedor de uno de los nocauts más rápidos en la historia del Parque Revolución, por lo que este 25 de junio buscará lo propio, pero ahora desde el Palenque de la Feria Ganadera.

El pugilista de 29 años sigue mejorando los distintos aspectos dentro del boxeo para así continuar por el camino positivo y con marca invicta, pues tiene 7 triunfos sin derrota ni empate como profesional.

“Siento que he mejorado mucho como boxeador en mi técnica y en mi defensa, cada pelea que hago la pulo más, aprendo más y me siento mejor cada vez que me subo al ring”, mencionó Cebada.

Carlos Iván Cebada se llevó un fulminante triunfo por la vía rápida ante Samuel López el pasado 12 de marzo, marcando sólo 16 segundos de iniciada la pelea al decretarse la victoria para el culichi, por lo que la intención es lograr otro triunfo.

“Esta última pelea fue un nocaut muy rápido, miré el hueco y aproveché, no la pensé dos veces y para esta pelea que viene esperen ver show, guerra y un vamos por un nocaut efectivo, que no haya dudas”, agregó.

Por último, el boxeador capitalino le manda un mensaje a todos sus seguidores, esperando contar con su apoyo este viernes en el Palenque de la Feria Ganadera, donde se vislumbran muchas emociones, poder y explosividad en los puños de Carlos Iván Cebada.

“A toda la fanaticada del boxeo, los quiero invitar este 25 de junio a que vayan al box y verme pelear, habrá acción garantizada, show y allá los espero, muchas gracias”, finalizó.