LOS ÁNGELES._ El show de medio tiempo es un evento que todos esperan cuando asisten al Super Bowl. Este mini concierto reúne a los mejores artistas en uno de los espacios más esperados de todo el año, por lo que nadie se lo quiere perder. Ese fue el caso del pateador novato de los Cincinnati Bengals, Evan McPherson, de 22 años.

El elemento del equipo visitante, que está disputando el Super Bowl contra los LA Rams, salió del vestuario al medio tiempo para disfrutar de las canciones de Snoop Dogg, Dr. Dre y Eminem. McPherson no pudo contener su emoción al ver el show y fue captado por los medios.

“Evan McPherson literalmente es cualquiera de nosotros viendo el medio tiempo”, escribió la cuenta oficial de la NFL, que captó al joven pateador durante el show de Eminem y compañía.

Entre los temas que hicieron saltar y cantar al público del SoFi Stadium estuvieron: Nuthin but a G Thang, Lose Yourself y In da Club, entre otros temas que la gente cantó al unísono en el descanso de la Final de la NFL.

McPherson le dio sus primeros tres puntos a los Bengals al final del primer cuarto, gracias a un gol de campo que lanzó desde 29 yardas. Hasta ese momento el encuentro estaba 7-3 a favor del LA Rams en el SoFi Stadium.