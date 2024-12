Fisiopatología muscular

Pues bien, así como el músculo de manera fisiológica es el motor del cuerpo, también tiene sus patologías y su deterioro fisiológico siendo la atrofia del mismo la más común. El músculo puede verse alterado por la degeneración del mismo, por daño en el metabolismo, en sus fibras (fibromialgias), otras agresiones internas y externas, una de las agresiones externas es la deshidratación y traumatismos (microtraumatismos y macrotraumatismos), los cuales se dejan al tiempo (puede ser normal), pero hay lesiones traumáticas que de no tratarse en forma adecuada puede traer complicaciones con el tiempo.

Amigo lector de Noroeste, usted alguna vez se ha puesto a pensar sobre la importancia que tiene el músculo en su calidad de vida, o solo cuando sufrió o está sufriendo una alteración en este “órgano” es que le da la validez de lo que le sirve. Si usted confía en las herencias, pues bien el ser heredero qué músculo lo pone en ventaja (en algunas actividades) sobre los que no tienen esta herencia, vea esto: si usted es endomorfo tiende a sobresalir en grasa, si es ectomorfo sobresale en delgadez, pero si es mesomorfo va a sobresalir en músculo.

Los músculos esqueléticos están colocados en capas superpuestas. Los músculos más cercanos a la piel se llaman superficiales; y los que están en las capas inferiores se llaman profundos.

Bien, si ya sabemos que los músculos se pueden lesionar o deteriorarse por la edad, enfermedades crónico degenerativas, por qué usted a partir de hoy no inicia con un programa de ejercicio donde se vea beneficiado su sistema muscular, recuerde que lo viejo no se cura, y la degeneración se quiera o no se va a presentar, pero si esta es lo más fisiológica posible, el beneficiado será usted.