De hecho, de los 31 sinaloenses que vieron acción en el cuarto día de actividades del evento, solamente uno no logró obtener su boleto a los Nacionales Conade 2025.

En la prueba de Eliminación Juvenil C varonil, avanzaron Armando Valenzuela Ochoa y Elier Sandoval López; en la Sub 23 Femenil, fueron Akari Valenzuela Urrea y Danna Ibarra Álvarez; José Peraza Pacheco lo obtuvo en la Sub 23 Varonil.

En la Juvenil B femenil en Eliminación, avanzaron Evelyn Lugo Álvarez y Yusara Bórquez Olivas; en la Juvenil B Varonil, Ángel Torres Trillo y Víctor Lara Aguilar, mientras que, en la Juvenil C Femenil, Mia Valentina Salazar y Hanna Enciso Aguirre.

En Scratch, en la Juvenil B femenil lograron su boleto Camila Sauceda y Camila Jiménez; Ángel Gabriel Torres y Javier Valencia Rosales en la Juvenil B varonil; en la Juvenil C femenil, avanzaron Mia Valentina Salazar y Valentina López Álvarez, mientras que Jesús Zamudio y Armando Valenzuela en la Juvenil C varonil.