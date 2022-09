Kickoff NFL: Rams inician ante Bills la defensa de su título

No será un partido más, pues marcará el regreso de Von Miller a la que fue su casa. Ahora con Buffalo, el defensivo se enfrentará por primera vez a Los Ángeles.

El defensivo mostró su amor por los Rams pues nunca diría algo malo de su ex equipo, ya que “ellos llegaron y me recibieron en un momento en el que realmente lo necesitaba, me rejuvenecieron”.