Donald, quien admitió que había estado bebiendo mientras celebraba su primer triunfo en el Super Bowl, fue fácilmente convencido por su entrenador.

“Construimos un super equipo. Podemos traer de vuelta al súper equipo”, dijo Donald. “¿Por qué no repetirlo? Podemos volver a ser campeones mundiales”.

En cuanto a su compañero de equipo de 40 años, Andrew Whitworth, el jugador activo de mayor edad en la NFL tras el retiro de Tom Brady, tal pregunta no recibió la misma respuesta afirmativa.

“Sabes qué, guardaremos esa conversación para otro día”, dijo Whitworth. “Pero lo que diré, porque aún no había tocado esto: hace cinco años, me dijeron que era un poco mayor. Y me dijeron que tal vez mi tiempo había terminado. Y te diré esto, para cada una de las personas que alguna vez ha dudado de algo que hayas hecho, apuesta por ti mismo, porque cinco años después estoy sosteniendo este trofeo y tengo 40 años. Vamos. No dejes que las opiniones de nadie. de ti alguna vez se convierta en tu realidad. Apuesta por ti mismo. Malditos campeones del mundo”.

Whitworth cerró su tiempo en el podio dirigiendo la atención colectiva hacia el MVP del Super Bowl, Cooper Kupp, quien atrapó el touchdown ganador del juego dentro de los últimos dos minutos de acción.

Al igual que sus compañeros, Kupp la estaba pasando bien el miércoles. Y está listo para embarcarse en otra búsqueda de la gloria futbolística con una leyenda de Los Ángeles en mente.

“Estoy parado aquí en esta ciudad que no sabe nada más que campeonatos”, dijo Kupp. “Estamos aquí celebrando este campeonato. Kobe (Bryant) es parte de esto. Pertenece aquí. Y te diré algo: estableció el estándar. Todo lo que sé, vuelve al trabajo. .”