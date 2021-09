CULIACÁN._ Lo que más impresiona del sinaloense Juan Diego García López es la determinación y madurez que a su corta edad lo han llevado a ser campeón paralímpico y mundial. El culiacanense es un para taekwondoín que en su corto camino en el alto rendimiento, y a sus apenas 18 años edad, ha logrado resultados destacados.

Y este jueves lo confirmó al coronarse monarca en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 tras derrotar en la final al iraní Mahdi Pourrahnamaahmadgourabi por 26-20 para ganar la medalla áurea en la categoría K44 -75 kilogramos. Era el título que le faltaba tras ser campeón del mundo, parapanamericano, ganador del Premio Nacional del Deporte, medallista de Olimpiada Nacional... Todo esto apenas a sus 18 años de edad. Prefirió taekwondo sobre otros deportes El sinaloense comenzó a los cinco años la práctica del taekwondo, pero también incursionó al mismo tiempo en otras disciplinas como en el basquetbol, futbol y natación; sin embargo, el taekwondo fue el deporte el que le fue generando mayor atención.

“Inicié el taekwondo a la edad de los cinco años cuando iba en el kínder por el hecho de que mi maestro de ese grado tenía su escuela de taekwondo, y en ese tiempo yo era muy hiperactivo, y siento que los maestros buscan en este deporte a niños con mucha chispa. El profesor fue quien me invitó a hacer este deporte, y lo cual se lo externó a mis padres, y el entrenador les dijo que tenía su escuela de taekwondo, y ahí me dieron las clases gratis. Al principio lo hice por un hobby, pero ya después sí me fui metiendo un poco más a competir en Sinaloa, y después en todo el país”, dijo el culiacanense. “Hubo un tiempo que entrené varios deportes, como basquetbol, futbol y natación, pero el taekwondo nunca lo dejé, es decir entrenaba taekwondo y me iba a natación o al basquetbol. Hubo un año en el que sí dejé por completo el taekwondo, y fue cuando entré al futbol, pero por unos problemas que tuve en un partido decidí dejarlo y regresé al taekwondo”. García López, con sus ganas de sobresalir en este deporte, quiso entrar a la Olimpiada Nacional; sin embargo, por reglas de competencia no pudo ser partícipe en este evento, y finalmente fue en el 2016 cuando pudo competir en un torneo selectivo para ser parte de una selección nacional, y así comenzar con su exitoso paso dentro de este deporte.

“Cuando entrenaba basquetbol no lo tomaba muy en serio sino como una distracción, y en el taekwondo cuando fui aprendiendo de qué se trataba, y la competencia, sí me llamó mucho la atención, y ya cuando comprendí que había procesos de Olimpiada, siempre quise estar en algo así, y le externaba a mi entrenador que metiera mis papeles en esa competencia, además en ese momento el para taekwondo en México no estaba, y mi profesor me respondía que con calma, y que esperaríamos un torneo que estuviese adaptado a mis condiciones, pero yo siempre con esa desesperación de que algunos compañeros entraban a ese proceso, y yo decía que si les gano a ellos puedo lograr algo en la Olimpiada Nacional o Estatal. “Esperamos hasta el 2016 que fue el primer selectivo de para taekwondo que se hizo en México. Hasta ese momento, en todos los deportes estuve conviviendo y practicándolo con convencionales, y hasta ese año que se abrió el taekwondo empecé a conocer a compañeros que están ahorita en selección nacional”.

Su incursión internacional El Panamericano de Costa Rica en enero del 2017 fue su primera competencia internacional, y ahí ganó la medalla de plata. “A ese evento llegué sin saber dónde me encontraba, pero peleamos con todas las ganas y para ser la primera competencia debuté de una buena manera. En ese entonces tenía 14 años, y sí fue difícil, sentía muchos nervios, no sabía lo que hacía, pero siento que ello me ayudó a adaptarme rápido, porque si sólo me quedaba pensando en que no tenía experiencia, no iba a tener la madurez para futuras competencias”. A finales del 2017 compitió en el Campeonato Mundial en Londres, donde quedó en la segunda ronda. “En ese Mundial estuvimos cuatro competidores en mi categoría, y yo fui el único que no consiguió medalla, y eso fue un golpe fuerte, pero siento que fui maduro en el aspecto de analizar todos los errores que cometí para trabajarlos y convertirlos en fortalezas”. Su despegue Tras un 2018 de altas y bajas, en el 2019 vino su despegue en el para taekwondo al levantar el título en el Campeonato Mundial realizado en Antalya, y en los Juegos ParaPanamericanos de Lima, además de obtener oros en Abiertos que se realizaron.

“El Mundial del 2017 fue el que me dio la fortaleza para tener esas ganas de subir al podio, y yo trabajé muy duro para el Mundial del 2019. El entrenamiento fue muy específico y en el evento pusimos en práctica todo lo que habíamos trabajado, el resultado se fue dando poco a poco, las peleas fuimos avanzando una por una, y en la final me cayó el veinte y estaba conforme de llegar a esa instancia, pero sí me di un momento para enfocarme ya que estar ahí no había sido fácil, y ya luché para no quedarme con la medalla de plata. “En los ParaPanamericanos era el rival a vencer y nunca me lo tomé así, ya que después de título del Mundial borré todo, y la preparación la modificamos para mejorar en otros aspectos, y llegar desde cero a otras competencias, como si no tuviéramos nada, para seguir peleando de la misma manera y con las mismas ganas”. El boleto a Tokio Después de lograr el oro en los Juegos ParaPanamericanos de Lima 2019, el sinaloense obtuvo a finales de octubre la plata en el Abierto Europeo realizado en Bari, Italia, mientras que en enero de este año recibió de la World Taekwondo la confirmación de lograr la clasificación a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 en la categoría de K44 menos de 75 kilos.

“Para llegar a esta etapa de mi carrera deportiva si han sido muchas competencias por las que he pasado, y que no todas se han ganado, pero se ha venido de menos a más, sumando, y ahí en todas las competencias salimos ganadores. Las primeras veces nos veníamos sin ninguna medalla, y sí era feo, pero eso fue lo que me motivó a seguir adelante, además el ver a mis compañeros que daban buenos resultados, y que a veces me tocaba irme con las manos vacías, eso me impulsaba a querer ganar”. Estos logros llevaron a Juan Diego García a ser designado el pasado octubre como ganador del Premio Nacional del Deporte 2020, en la categoría de deporte paralímpico. “Ese premio lo tomé como una motivación para los Juegos Paralímpicos, y fue un reconocimiento en base a los resultados y al esfuerzo que hemos hecho para poner el nombre del país en lo más alto”.