CULIACÁN._ La velada boxística del próximo 30 de julio, denominada “González vs. Mejía” de JD Pomotions junto a Fresh Productions, tendrá un debut más del talento sinaloense, pues Misael Aldana hará su primera aparición como profesional en contienda pactada a 4 rounds en Peso Super Pluma ante Jonathan Macías, por lo que la función que se llevará a cabo en Aldana Boxing Gym será muy especial para el joven pugilista.

El oriundo de Guamúchil sabe que será una noche muy importante en su carrera, marcando su inicio en la etapa como profesional.

“Me siento muy bien, tranquilo porque hemos tenido una muy buena preparación para este 30 de julio para mi debut, mi carrera amateur me da bastante seguridad, han sido bastantes años con varios estatales, regionales y nacionales, la seguridad más la experiencia acumulada hará que salgamos victoriosos”, mencionó.

La preparación juega un papel muy importante, por lo que Misael es consciente de que tendrá que salir a demostrar todo el trabajo realizado.

“Hemos tenido una buena preparación con entrenamientos intensos, lo que más se me ha pedido es la frecuencia de golpeo, tener continuidad arriba del ring y no dejar ir a mi rival en ningún momento, estar siempre encima de él, atacando, presionando y soltando golpes con ambas manos, con velocidad y potencia, lo que buscamos es acabar antes del cuarto round, queremos tirar muchos golpes y no dejar vivir al rival en ningún momento”, señaló Aldana.

Así mismo, el alvaradense sabe de sus fortalezas y buscará darle una gran satisfacción a su público este 30 de julio.

“Me considero un boxeador fuerte, agresivo, que toma la iniciativa y busca al rival, va hacia adelante y ese va a ser nuestro trabajo este 30 de julio, a mis seguidores les agradezco todo el apoyo que me han dado y decirles que este 30 de Julio no se van a ir con mal sabor de boca, porque vamos preparados, listos para darles una muy buena función y vamos a noquear”, finalizó.