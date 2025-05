“El Día de las Madres es un día donde tratamos de estar juntas, relajarnos y disfrutar del momento. Lo más importante para mí es estar con mis hijas, que me den un abrazo, que compartamos una comida, una plática bonita, eso me llena el corazón”, recordó Chavarín Chavarín.

“La verdad es que me siento muy orgullosa de compartir esa pasión con mi hija. Me llena mucho verla realizarse como atleta, así que para mí también es una forma hermosa de celebrar a su lado”.

“Y ser deportista también te exige compromiso y constancia. Creo que una cosa alimenta a la otra, el deporte me da energía y claridad para ser mejor mamá, y mis hijas son mi mayor motivación para seguir adelante”.

Su hija Jennifer Valeria incursionó en la disciplina debido a una invitación de una familiar y desde ahí no paró el gusto por ello.

“Mi interés por el atletismo no surgió por mi mamá, sino por un familiar que me llevó a entrenar por primera vez. Curiosamente, al inicio no me gustaba mucho, pero con el tiempo fui comprendiendo el deporte, mejorando y desarrollando una verdadera pasión por él.