“Nadie de mi familia directa juega golf y una vez estaba en mi casa y llegó un tío a invitarme a jugar golf. Yo no sabía qué era, yo iba con mi primo a jugar y a divertirme.

A partir de este punto, Santiago encontró en el golf algo que no esperaba, un gusto tan grande por su práctica, que ha generado en él un gran regocijo y entretenimiento.

“Pero al final, me empezó a gustar y a gustar, hasta el día de hoy que lo sigo jugando cada día”.

“Para mí el golf ha sido mucho porque lo juego desde muy chico y desde entonces lo practico mucho. De hecho, hubo un momento en el que lo quería dejar, pero ya más grande, me empezó a gustar demasiado.

Incluso, llegó un momento en su niñez donde pensó en abandonar este deporte, pero conforme fue creciendo y participando en distintas competencias, retomó el gusto por practicarlo y ya no lo volvió a dejar ir.

“Desde ese punto en adelante, no lo he dejado de jugar y lo practico todos los días. Es un deporte que me gusta mucho y que lo quiero seguir practicando ya de grande”.

Participación más formal

De esta forma, Del Águila dio sus primeros pasos en un ámbito más profesional, sumándose a diferentes competencias, donde llegó a medirse ante sus similares de Mazatlán, Culiacán y Los Mochis.

Fue en este punto cuando descubrió que lo que había iniciado como la práctica de un deporte por diversión y entretenimiento, se convirtió en una disciplina que desarrollaría con tintes un poco más profesionales.