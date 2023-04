“Me siento muy bien, preparado y fuerte, estuve concentrado varios días en Los Mochis, en estas vacaciones (Semana Santa) no hubo descanso, así que van a ver una buena versión de mí”, mencionó el joven culiacanense.

En el plano profesional, Alexis se encuentra en una etapa muy importante, buscando nuevos retos e ir avanzando en los rankings, por lo que se visualiza en peleas importantes en un periodo corto de tiempo.

“Siento que he evolucionado muy bien, yo creo que ha sido parte de la constancia, trabajo, la afición me ha ayudado bastante y me ha motivado, yo a corto plazo lo que busco son retos y quiero crecer como peleador, entonces necesito pelear con los mejores e ir evolucionando, seguir trabajando, pelear a más rounds y terminar el año con algún campeonato, así empiezan los grandes”, agregó.

Por último, el popular “Chapito” Molina ha sido uno de los peleadores más solicitados por el público asistente, siendo un consentido de la afición del boxeo en la capital sinaloense y de quienes espera contar con su apoyo en esta nueva batalla en puerta para él.

“Le agradezco mucho a la afición, que están al pendiente de cada una de mis peleas, por esas porras y gritos, esas buyas, los invito a esta cartelera del próximo 12 de mayo en el Polideportivo Juan S. Millán, van a ver una buena versión de mí, no se lo pierdan”, sentenció.

Alexis Molina estará midiéndose ante su homónimo, Alexis Silva, en contienda pactada a ocho asaltos en la categoría de los pesos Gallo, teniendo como objetivo salir con la mano en alto y sumar un triunfo más en su carrera.