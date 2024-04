El tercer lugar fue para Santiago Gaxiola, de Baja California, con 4:06.25.

“Muy feliz, era una competencia que me tenía muy nervioso desde que estaba adentro, y muy contento con el resultado, no la tuve fácil, los últimos metros la sufrí, me alcancé a recuperar, lo cual no esperaba, no me dejó perder el orgullo, y feliz por lograr mi primer nacional, el cual lo venia buscando desde hace 2 años, y me siento muy feliz”, resaltó el ganador.

El tercer primer lugar de Sinaloa fue para Jennifer Tirado, al ganar la prueba de los 100 Metros Planos Sub 18 Femenil, con un tiempo de 12.24 segundos. Superó a Alessandra Morales, de Sonora, con 12.59, y a Isabella Espinoza, de Sinaloa, 12.68 segundos.

Y el cuatro primer lugar fue de Ricardo Alberto Rubio, al ser el mejor en los 400 Metros Planos Sub 20, cronometrando un tiempo de 49.00 segundos, venciendo a Adrián Monjaras, de Sonora, con 49.57, y a Diego Esteban Orozco, de Baja California Sur, con 50.23.

Los segundos lugares

Sinaloa logró obtener cuatro primeros lugares, que también podrían convertirse en cuatro boletos a los Nacionales Conade 2024, dependiendo de las otras marcas de los Macro Regionales restantes.

Johana Leonor Verdugo Apodaca, pese a que terminó segundo lugar en Lanzamiento de Disco Sub 20 Femenil, aseguró su pase a los Nacionales Conade, al obtener una marca de 40 metros con 41 centímetros.

La sinaloense fue superada por la representante de Chihuahua, Sol Nahomi Zapata, quien terminó con una marca de 40.69 metros. En tercer lugar, finalizó Roxana Almada, de Sonora, con 38.95 metros.

“No se logró el objetivo que era ganar primer lugar e ir directo, pero con la marca que logré, es un pase asegurado”, expresó Johana Verdugo.

Estaba muy nerviosa porque, el año pasado pasó un incidente que logré avanzar a los Nacionales Conade en Lanzamiento de Disco, pero ya logramos un objetivo, mañana (martes), vamos por el pase en Impulso de Bala”.

En los 100 Metros Planos Sub 18 Varonil, Ángel Antonio Ramírez terminó en segundo lugar, con un tiempo de 11:15 segundos. El primer lugar fue para Emiliano Villarreal, de Coahuila, con 11:03, y en tercer sitio llegó Saúl Santiago Olivas, de Chihuahua, con 11:24.

En la misma prueba, pero en la Sub 20 Varonil, Sinaloa también logró un segundo lugar con Abel Jesús Félix, al terminar con un tiempo de 10.89 segundos, superado por Irving Eduardo Loya, de Chihuahua, quien hizo 10.88. El tercer lugar fue para Clifford Gardner, de Chihuahua, con 10.92 segundos.

Los que también finalizaron en segundo lugar fue el equipo de Sinaloa A, integrado por Rodrigo Serrano, Ilse Castillo, Ricardo Rubio y Mireya Reyes, en los Relevos Mixtos 4X400, con un tiempo de 3:38.33 segundos.

El primer lugar fue para Nuevo León A con 3:36.95, y el tercer sitio para Sonora A con 3:39.92.

Terceros lugares

Bruno Daniel Fong finalizó en tercer lugar en Salto de Longitud Sub 20 Varonil, con un salto de 6.71 metros; en Lanzamiento de Jabalina, Érick Alexis Loredo terminó en el tercer puesto con 49.60 metros, e Isabella Espinoza, de Sinaloa, con 12.68 segundos, arribo en tercer lugar en los 100 Metros Planos Sub 18 Femenil.