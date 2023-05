En la actividad del sábado, los sinaloense obtuvieron, además de un primer lugar, dos segundos, un tercero y tres cuartos, en las categorías Sub 18 y Sub 20.

Otro que también culminó en el cuarto puesto fue Ángel Aispuro, en los 110 con vallas Sub 18 varonil, al cronometrar un tiempo de 15.08 segundos. La prueba fue ganada por el representante de Nuevo León, seguido de Coahuila y Sonora, respectivamente.

Rafael Núñez terminó en quinto lugar en la prueba de lanzamiento de disco Sub 20 varonil con una distancia de 40.80 metros; en los 110 con vallas Sub 18 varonil, Ángel Aispuro también llegó en quinto lugar con 15.26 segundos, y en la misma prueba, Carlos Arias finalizó en el séptimo sitio con 15.81 segundos.

Emily Ramírez también finalizó en la quinta posición en los 100 metros con vallas Sub 18 femenil con un tiempo de 15.58 segundos.

En los relevos 4x100 femenil, tanto en la Sub 18 como en la Sub 20, terminaron en la quinta posición. En la Sub 18 hicieron un tiempo de 50.31 segundos, y en la Sub 20, 53.29 segundos.