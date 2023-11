“Fue una gran sorpresa, no esperaba que me recibieran de esta manera, estoy muy feliz. Ya había participado en un continental, sabía que iba a estar el nivel muy duro y yo confié en mí, tuve fe y una gran preparación: va a ser una experiencia que me va a quedar para toda la vida”, expresó Verde Álvarez.

En representación de Édgar González, Alcalde de Mazatlán, por parte del Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán, Fabiola Judith Verde Rosas, así como el coordinador de Deporte Federado y Adaptado del Imdem, José Ángel Vega Salcido, acompañaron a sus familiares.