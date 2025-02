“Creo en dos palabras importantes que son constancia y la disciplina, sabemos que no es sencillo levantarnos a las 6 de la mañana, pero siempre tengo en la mente que hay una persona que está entrenando antes que tú, además de contar siempre con el apoyo de tu familia”, dijo Verde Álvarez.

Confesó lo complicado que fue la obtención de la medalla, incluso que lo hizo lastimado.

“No quería que supieran que estuviera lesionado porque me iban a decir que me iban a poner excusas y cada vez me dolía más la mano, pero valió la pena ese sacrificio”.