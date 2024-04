El mazatleco, campeón en los Juegos Centroamericano y del Caribe, así como de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, participó en este evento, con la finalidad de tener más fogueo.

“Esta pelea me dio mucha experiencia, cuando supe que iba contra él, porque tenía otro rival programado, estaba más feliz, porque él estuvo a donde yo quiero estar (Juegos Olímpicos), y tres veces. Cuando me enteré, no podía estar más feliz, entrené más duro, para prepararme y dar una buena pelea”, expresó el pugilista.

“Sabía que, desde el primer round, no podía descuidarme, sabía el nivel en el que está, y en este tipo de peleas no puedes descuidarte ni un segundo, porque las cosas pueden cambiar rápidamente. Nunca me había tocado pelear contra un campeón olímpico, traía en mente cómo va a ser la pelea, si va a estar muy dura, si me va a ganar fácilmente, estaba un poco nervioso, pero tenía fe, como siempre, fe en mi trabajo día a día, y se dieron las cosas”.