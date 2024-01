“Era algo que deseaba, la Federación se preocupó por darnos la certificación que se requiere para participar como entrenador dentro de unos Juegos Olímpicos, era algo que ilusionaba y me dio el apoyo la Federación”, expresó Hernández Cázarez.

Recordó que, para poder estar como entrenador en Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales, el manejador mazatleco realizó un Curso Internacional para Entrenadores de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) dentro del Torneo Golden Belt Series del World Boxing Tour, celebrado en Guadalajara, Jalisco.

“Tuvimos la suerte de que fue aquí (México) en el 2022, dentro del marco del Torneo Golden Belt, torneo realizado por la IBA, donde Marco Verde quedó campeón en un torneo internacional, comentó.

“Ahí, aprovechando el marco del torneo, tuvimos la capacitación, y me fue muy bien, era el curso por una estrella y al final, por mi aprovechamiento, me mandaron directamente las 2 estrellas. Ya nomás me falta buscar, dentro del año próximo, no se cuando la IBA lo vaya a sacar, tener la certificación de 3 estrellas”.