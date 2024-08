La presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, respondió de forma contundente a la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, quien el jueves señaló México tenía “menos cuatro medallas” en París 2024, luego de que algunas disciplinas no habían podido conseguir preseas en la vigente justa veraniega.

“No hay que olvidar. Hay que anotar placas para saber qué es lo que tenemos que lograr porque cuando tú señalas cosas innecesarias ‘que se perdieron ya tantas medallas’, no puedes perder lo que no construiste. Y cuando tú no construiste para que ellos llegaran con muchísima más facilidad a París y que también no puedes cuando no construyes y prefieres apoyar a alguien que está señalado de corrupción en lugar de tus atletas, eso que ya que puedo decir, se están dando los resultados y los muchachos están bien”, dijo Alcalá al ser entrevistada concluida la prueba de trampolín 3 metros sincronizados, en la que ganaron Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya la plata olímpica.