“No hay secretos, creo que el trabajo duro es la clave para obtener cualquier cosa, no solo en los clavados. Nosotros entrenamos todos los días con ese sueño y lo conseguimos”, aseguró Olvera Ibarra, quien destacó la preparación que realizó en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento junto a Celaya y su entrenadora Ma Jin .

Por su parte, Juan Manuel Celaya agradeció la oportunidad de integrarse al equipo de trabajo de la entrenadora Ma Jin y potenciar su preparación que ya realizaba en individual con miras tanto a Juegos Olímpicos, como para el siguiente ciclo.

“Hemos trabajado desde hace tiempo para esta medalla, no se hizo de la noche a la mañana, a pesar de que no estuve en los Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Campeonatos del Mundo, yo seguía trabajando y me concentré en lo que sé hacer”, comentó Celaya.

“Estamos muy contentos por cómo ejecutamos los clavados, no cabíamos de emoción, había cumplido mi objetivo que era tirar seis veces de cabeza y bonito, así que después el destino siguió camino y si nos tocaba, qué bueno”, concluyó.