“No pude ir con él (Mayweather), iba a ir de hecho a su función, pero preferí la amistad (con Tamara Cruz), la amistad por supuesto que es primero, la familia es lo primero y la amistad le sigue en un escalón abajo, sé que en algún momento lo voy a conocer.

“Me mueve, me mueve eso que dijo Mayweather, pero sé que hay mejores contratos todavía”, externó Verde Álvarez.

En el resto de este mes y en el que viene seguirá la agenda muy apretada del ídolo de la Colonia Montuosa.

“Todavía quedan algunos, ya casi acaban los reconocimientos, pero todavía hay varios por ahí en puerta”.

El popular “Green” ya empezó a trabajar poco a poco en su estado físico.

“Voy a tomarme un mes en lo que me recupero de mis manos y ya, de hecho ya empecé a retomar un poco, empecé a hacer ejercicio, porque no quiero descansar bastante tiempo, no me gusta estar inactivo”.