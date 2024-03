“Me siento emocionado de volver a pelear en Culiacán, la gente ya me ubica un poco más y me recibe muy bien, quiero seguir peleando y me parece una muy buena sede porque les gusta mucho el boxeo, la afición apoya mucho. Me estoy preparando muy bien, tengo alrededor de dos meses de preparación tras mi última pelea en diciembre y no hay falla, voy muy bien preparado”, señaló.

El pugilista de 23 años, marcha con foja de 21-0-0 con 18 nocauts y es una de las grandes promesas del boxeo mexicano, por lo que este 2024 será muy importante para el sonorense.