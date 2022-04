Una pelea que lo llevó a desafiar sus propios límites, que lo mandó a la lona, pero que su determinación lo hizo levantarse; sin embargo, “El Mago” no estuvo solo en esta pelea, pues sus papás y sus dos hijas estuvieron ahí, en su esquina, pero también varias personas a las que les agradece esta victoria, el director de Hacienda Nueva Vida, Aaron Silva, y al presidente del Consejo Mundial de Boxeo , Mauricio Sulaimán.

MÉXICO._ El ex campeón mundial de boxeo, Miguel Ángel González , terminó el martes su rehabilitación y cruzó la puerta de la Clínica Hacienda Nueva Vida como un hombre nuevo, que logró sanar las heridas físicas y emocionales.

González fue recluido en la clínica en octubre del año pasado, luego de que fuera captado en las calles de la Ciudad de México en malas condiciones producto de sus adicciones.

Miguel, quien fue ovacionado por todos los presentes, pero en especial por su familia quien jamás pensó en tirar la toalla, fue enfático al decir que este enemigo no respeta edades, sexo, religiones o nivel social; no obstante, lo importante es reconocerse y sobre todo aceptar la ayuda.

“Espero que esto le sirva de experiencia a mis hijas, a los jóvenes porque el demonio del alcohol no respeta campeones, ni sexo ni, condiciones sociales, porque una vida libre de alcohol y drogas se vive mejor (...) Me he puesto de pie nuevamente, levantado de la lona, porque quiero morirme de pie como los árboles”, aseguró ante el casi medio centenar de asistentes.