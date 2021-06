Enorme labor de Giannis Antetokounmpo y de Khris Middleton, más un altísimo nivel defensivo, para no darle ninguna oportunidad a los de Steve Nash. El sábado, el Partido 7.

En Milwaukee no se puede empezar por otro lado que no sea con la enorme actuación de Khris Middleton. Su línea estadística lo dice todo: 38 puntos (tope personal en Playoffs), 10 rebotes, 5 asistencias, 5 robos, 11-16 de cancha, 5-8 en triples y 11-12 en libres... pero ni siquiera cuenta la historia completa. Y es que el alero tuvo una noche extremadamente consistente y apareció en cada momento en el que Brooklyn amagó con una reacción. ¿Se ponían a 5 o 6 puntos los Nets? Aparecía Middleton con alguna conversión que volvía a darle un respiro al local. El oriundo de South Carolina está teniendo unos Playoffs maravillosos, que parecen terminar de consagrarlo como una verdadera figura de la liga. Veremos si repite en el Partido 7.

Claro que lo de Giannis Antetokounmpo no se quedó atrás. El griego salió con una decisión muy clara: atacar el aro. Una y otra y otra vez. Al punto que no tomó ni un solo triple. Ese Giannis súper agresivo fue exactamente el jugador que quería ver Milwaukee y que Brooklyn estaba esperando que no aparezca. El dos veces MVP de la liga terminó con 30 puntos y 17 rebotes.

Kevin Durant tuvo otra actuación brillante con 32 puntos y 11 rebotes, pero los Nets fueron un unipersonal absoluto, con muy poca ayuda alrededor de KD. Al punto que el ex Warriors tomó 30 tiros y nadie más pasó de los 9. Por más dominante que sea Durant, es difícil ganar en estas instancias si un jugador lanza más tres veces lo que cualquiera de sus compañeros. Brooklyn necesitará una mejor tarea de los complementos y a un James Harden más protagónico (16 puntos, 5-9 de cancha en 40 minutos) en el Partido 7. Especialmente si Kyrie Irving vuelve a estar afuera.