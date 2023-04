“Me estoy conteniendo para no llorar”, reconoció tras el partido en la entrevista a pie de pista. “Ha sido una victoria emotiva porque fue un partido muy largo. Tres horas, además de la suspensión por lluvia. No fueron condiciones fáciles porque había un poco de viento y frío, no como en los días anteriores. Estoy muy orgulloso de mí mismo. Estoy intentando no llorar porque es un sueño para mí”.

De esta manera, Musetti sumó la primera victoria al ATP Head2Head ante Djokovic, que antes de la cita en el Principado estaba 0-3 para el cabeza de serie No. 1. Había estado cerca en su único duelo anterior en la tierra batida de Roland Garros, donde tuvo que retirarse en el quinto set, tras ir ganando los dos primeros.

Al italiano le costó remontar ante un rival que pujaba por ampliar el récord absoluto de títulos ATP Masters 1000 (tiene 38 en total). Djokovic empezó imponente adelantándose por 5-2 y aunque necesitó seis puntos de set para abrochar la primera manga, acabó cerrándolo de su lado por 6-4.