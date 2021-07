El 30 de julio está prácticamente a la vuelta de la esquina y la noche de boxeo denominada “González vs. Mejía”, de JD Promotions junto a Fresh Productions, donde se dará el regreso de Víctor Trejo García está causando cada vez más revuelo.

Trejo Mejía se medirá a Daniel “Gokú” Pacheco en pelea a 8 Rounds en Peso Super Mosca, una contienda que promete bastante por las cualidades de los protagonistas dentro del ring desde el Aldana Boxing Gym a puerta cerrada.

El pugilista de Tlalnepantla, Estado de México viene de tener un triunfo por decisión unánime ante José Iván López en marzo de este año en el Polideportivo Juan S. Millán, por lo que querrá seguir por el mismo camino en su regreso a tierras culichis.

“Estamos contentos de poder volver a pelear en Culiacán, agradezco a mi promotora RLC Sports y a JD Promotions por esta nueva oportunidad de presentarnos en esta gran cartelera”, señaló.

De igual forma, Trejo García ha mantenido sus entrenamientos y llegará a tope para afrontar este nuevo compromiso en su carrera, por lo que será muy interesante ver su desempeño en los encordados:

“Hemos tenido una muy buena preparación para este 30 de julio, sparrings fuertes, campamento de altura, en algunas ocasiones hemos ido a Jiquipilco y realizar unos buenos entrenamientos, así que venimos con todo, con una muy buena condición y listos para ganar”, mencionó el boxeador de 28 años.

Por último, Víctor sabe que sus seguidores esperan una gran pelea de su parte, teniendo una foja de 6-7-1 hasta el momento.

“Un peleador más agresivo, más técnico, no dejaré de lanzar golpes hasta el último campanazo y nuestra mentalidad es acabar la pelea por knock out, así que daremos un gran espectáculo para todos los aficionados y a todas las personas que me apoyan, familiares, amigos y demás”, finalizó.