CULIACÁN._ El boricua Abimael Ortiz estará protagonizando la contienda semi estelar de la noche en la función “González vs. Mejía” de JD Promotions junto a Fresh Productions en el Polideportivo Juan S. Millán este 30 de julio, donde enfrentará a Josué “Zurdo” Flores en pelea a 10 Rounds en los Pesos Super Gallo y buscará sumar un triunfo más en su carrera.

Esta será la primera ocasión que el oriundo de Cidra, Puerto Rico aparezca en una cartelera en México, ya que ha peleado en su país natal y en una ocasión desde República Dominicana, por lo que estará cumpliendo un sueño este mes.

“Por pelear en México me siento muy contento, es uno de mis sueños, venir a hacer lo que me gusta, sin duda ha sido una gran experiencia y de Culiacán me han contado que es bonito, hace mucho calor, la comida es buena, ansioso ya por llegar y hacer lo que nos gusta, un buen combate para todo el público”, mencionó Ortiz.

Apodado “Manos de Piedra”, Abimael se define como pugilista y nos dice lo que pueden esperar de él en la velada boxística, donde llegará con sed de venganza tras perder su etiqueta de imbatible en marzo de este año.

“Como boxeador me defino aguerrido, fuerte y siempre positivo de que voy a salir por la victoria, sin hacer menos a los otros rivales, siempre humilde. De mí, el 30 de julio pueden esperar una excelente pelea y mucha acción, ya que estoy entrenando fuerte para darles un gran espectáculo y siempre con las ganas de salir con la victoria”, dijo el puertorriqueño, que cuenta con foja de 8-1-1 con 4 KOs.

Abimael Ortiz está en campamento desde hace un par de semanas en Jiquipilco, Estado de México como preparación para su pelea, desde donde le manda un mensaje a sus seguidores.

“Para mis seguidores, esperen un buen combate de mi parte y siempre agradecido por el apoyo de todo, mucho éxito y que Dios me los bendiga a todos, muchas gracias”, finalizó el “Manos de Piedra”.