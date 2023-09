LAS VEGAS._ Saúl “Canelo” Álvarez y Jemell Charlo se reencontraron en Las Vegas para ofrecer una candente conferencia de prensa en la que el mexicano advirtió a su rival estadounidense le demostrará que nunca se ha enfrentado a un boxeador de su nivel.

Aunque ambos llegan como campeones indiscutidos, con Saúl dominante en los supermedianos y Charlo en la división superwélter, el tapatío tiene claro que es superior en cualidades, por más que su oponente se niegue a reconocerlo, por lo que se comprometió a dejárselo en claro el 30 de septiembre en la T-Mobile Arena.

“Estoy muy agradecido, me siento muy bien para este combate. Tiene razón Jermell, no tengo nada que probar, pero especialmente esta vez tengo algo que probarle a él, porque nunca ha creído en mis habilidades, siempre ha dicho que no soy lo suficientemente bueno, así es que ahora le voy a dar la oportunidad de enseñarle que tan motivado estoy para mostrarle mis reales cualidades. Estoy listo para mostrarle a todos las habilidades que tengo”, dijo el mexicano.