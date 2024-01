El seleccionado nacional Sub 23 en lucha grecorromana comparte concentraciones en Culiacán y en México, sin embargo, se da el tiempo para estar con los suyos en estas fechas, aunque con la meta puesta en la posibilidad de un boleto este año a los Juegos Olímpicos de París , Francia.

Medalla histórica

Morales Bojórquez logró una medalla histórica para Sinaloa en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023 al obtener la presea de bronce.

“El año 2023 lo cerramos con broche de oro, ha sido uno de mis mejores años en este deporte. Creo que he abierto muchas brechas gracias a lo que estamos haciendo, empezamos en el clasificatorio nacional Sub 23 y Primera Fuerza, donde me gané el lugar para ir al Mundial a España, también defendí por segunda ocasión el título en la Universidad Nacional.