“Me siento bien preparado y muy motivado por regresar a pelear, será mi primera pelea del año, ya que en la última tuvimos una pequeña lesión, pero ya estamos de regreso, estamos esperando que llegue el día para subirnos y demostrar lo que traemos; estamos muy agradecidos con JD Promotions y hemos estado trabajando, nos sentimos muy a gusto, muy bien y emocionados por buenos proyectos que vienen adelante, cosas buenas y esperamos salir con la mano en alto para después ir y buscar una pelea fuera del país”, dijo

Asimismo, Acosta Partida sabe que está en un momento clave en su etapa como profesional, por lo que deberá aprovechar esta oportunidad para acercarse a las funciones fuera de México.

“Me siento muy bien, enfocado y muy mentalizado en que ya estamos listos para dar un gran paso, dar ese gran salto, ir del lado B a la casa de un buen rival, para demostrarnos y a la gente también que nonada más podemos aquí en Sinaloa o con peleas por parte de nuestra promotora, también podemos ir a la casa del rival y dar el ̈batacazo ̈a sorprender”, señaló.

Para concluir, el popular “Chiquilín” dejó unas palabras a sus seguidores, esperando contar con su apoyo el día 12 de mayo.

“Agradecido con todo mi equipo y patrocinadores, con la gente que se mantiene al pendiente de mi carrera y me alienta e impulsa a seguir adelante, un agradecimiento muy especial para ellos y a toda la afición de Culiacán, que siempre me trata muy bien y me hace sentir como en casa, igual agradecido con JD Promotions y con Shaddai Godoy por la oportunidad”, concluyó.