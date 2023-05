Para el mes de abril de 2023, se presentó un video donde Husain Al-Musallam, presidente de World Aquatics, respondió a los atletas mexicanos a través de un video y dijo: “Ustedes no han hecho nada malo y no deberían ser castigados”.

“Se nos ha puesto en una situación injusta de que no podremos participar en competencias futuras organizadas por la comisión estabilizadora, cabe mencionar que en nuestro país nunca se ha utilizado este tipo de formato para conformar la selección nacional de clavados; y por otro lado estamos siendo afectados al no contar con los recursos necesarios para la preparación y participación en las competencias fundamentales internacionales”, se lee en la carta que escribieron clavadistas y que fue difundida por el diario Esto.

Al-Musallam enfatizó que la participación de los mexicanos en el Campeonato Mundial de julio en Fukuoka, Japón, está garantizada, y prometió apoyo a los atletas, aunque no se sabe en qué consistirá dicha ayuda.

¿Qué argumentan las autoridades mexicanas?

La titular de Conade asegura que no se trata de un respaldo a Todorov. “No estamos a la defensa, solo no somos el demandante... No es vinculante la denuncia (hacia Todorov) con la Conade”, respondió en una entrevista en WRadio.

Insistió en que la dependencia que levantó la denuncia es la Unidad de Inteligencia Financiera y que, hasta el momento, la Conade no ha encontrado malversación de fondos de parte de la federación.

También explicó que cortó los recursos económicos que corresponden a becas para atletas, salarios de entrenadores y viáticos para acudir a las justas, porque de lo contrario violaría la Ley General de Cultura Física y Deporte, y el reglamento interno que dice qué y cómo tienes que hacer para entrega de recursos públicos, pues los atletas se adhirieron al comité.

Argumentó que si la Conade proporciona esos recursos públicos al Comité Estabilizador, no existe un marco jurídico mexicano que le permita entregar ese dinero, por lo que como dirigente estaría violando la ley y podría ir a la cárcel por la entrega de recursos.

De acuerdo a información publicada en el Portal Nacional de Transparencia, la Conade otorga recursos a la Federación Mexicana de Natación, registrada como una Asociación Civil, para que pague los servicios relacionados con las actividades de los atletas.

“Es ilegal el Comité Estabilizador, nos deja fuera del marco legal el poder continuar con los apoyos porque seríamos omisos de la ley, incurriríamos en una omisión y por lo tanto en complicidad. El comité no tiene condición jurídica dentro del Sistema del Deporte ni dentro de la ley”, declaró Guevara a medios.

Sin embargo, la propia ley establece en su artículo 30, fracción 21, que la Conade está obligada a establecer “lineamientos para la participación de los deportistas en cualquier clase de competiciones nacionales e internacionales, sin contravenir lo dispuesto por las reglas internacionales”.

Rommel Pacheco, ex atleta olímpico de la disciplina de clavados y actual diputado federal por el PAN, explicó que sí habría otros mecanismos que normalmente no son utilizados, pero que están bajo la ley, para poder transferir recursos públicos para las competencias.

“Se excusa en que no lo puede dar, pero aquí el que está destituido es el titular, no la Federación, entonces sí hay forma de dar recurso a través de la federación, pero si nos ponemos muy estrictos y a través de la federación no, (éste) no es el único órgano colaborador con el Estado, está el Comité Olímpico Mexicano y también están los Institutos del Deporte”, dijo en el programa Por La Mañana.

Por su parte, Todorov sostiene que es inocente y acusa a la Unidad de Integridad del World Aquatic de violar regulaciones en su proceso por el posible castigo de 20 años fuera de la natación mundial.

En el último comunicado de la Federación Mexicana de Natación, Todorov siguió firmando como presidente y se autodenominó como “chivo expiatorio”, dispuesto a seguir con todo el proceso para comprobar que es inocente.