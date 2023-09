MADRID._ El tenista español Rafael Nadal reiteró que “posiblemente” 2024 sea el año de su retirada, tras ocho meses alejado de las pistas en los que ha sido sometido a dos operaciones por su lesión en el psoas (músculo más interno del cuerpo humano)

“Dije que posiblemente 2024 fuera mi último año, lo mantengo, pero no te lo puedo confirmar al 100 por ciento porque no lo sé yo”, dijo Nadal en una entrevista con la cadena Movistar+.

El exitoso deportista español anunció el 18 de mayo que la lesión en el psoas que sufrió en el Abierto de Australia en enero le llevaba a poner “un punto y aparte” en su carrera, antes de afrontar en 2024 su despedida del circuito.

“Este sería mi objetivo: intentar parar para intentar encarar probablemente el último año de mi carrera deportiva con al menos las garantías de poder disfrutarlo”.Rafael Nadal reiteró este lunes que le “gustaría volver a jugar y volver a ser competitivo”, además de que reveló que fue operado del psoas y de la cadera hace unos meses.

“Pero la ilusión no es volver a ganar Roland Garros o ganar Australia, que la gente no se confunda, todo eso queda muy lejos, soy muy consciente de las dificultades a las que me enfrento, una es insalvable que es la edad, y la otra son los problemas físicos”.