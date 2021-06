$!Quiero ser campeón del mundo: Djamael Dahou

“Me dijo que quiere realizar sus sueños de ser campeón del mundo, en el momento que tuvo que dejar el boxeo estaba invicto y sigue igual, ahora hemos estado trabajando con él en la defensa, en el caminar en el ring y al atacar, ya que duró muchos años sin pelear”.

El próximo 2 de julio va tomar parte de la cartelera boxística en Los Mochis y de salir airoso volverá a subirse al encordado el 19 de septiembre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

“Decidí venir a México a aprender el estilo de acá porque admiro mucho a Julio César Chávez señor, Saúl “Canelo” Álvarez y el ponerme en contacto con Zápari Boxing fue por ver cómo trabajaron ellos en el progreso del mazatleco Gilberto “Zurdo” Ramírez”, externó Dahou.

“La lesión se me vino tras malas recomendaciones de mi pasado entrenador, me sobre entrenó, nunca estuvo al pendiente de mi preparación física, me hacía trabajar de más y de entrenador con boxeadores más pesados, hasta que en un entrenamiento se me quebraron los huesos en la espalda”.