Rafael Nadal confirmó este jueves a través de las redes sociales su ausencia en el Rolex Monte-Carlo Masters. El primer ATP Masters 1000 sobre tierra batida, un torneo en el que ha levantado 11 coronas y cuyo cuadro principal arranca este domingo 7 de abril, era el posible escenario marcado por el antiguo No. 1 mundial para regresar a la competición.

“¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando”, comenzó el español, en un mensaje dirigido a sus seguidores. “Desgraciadamente, os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente, mi cuerpo no me deja. Y aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo. No os imagináis lo difícil que es para mí no tener la oportunidad de poder jugar estos eventos una vez más...”