“Físicamente me siento muy bien, fuerte, rápido, mentalmente más seguro, inteligente, con más madurez boxística, emocionado y contento, son emociones encontradas porque también me siento un poco nervioso, como si fuera mi debut profesional. Estoy volviendo a mi casa que es JD Promotions, con los que estoy muy agradecido y donde me han visto crecer, hay una afición muy bonita”, dijo el pugilista capitalino.

Bustamante se medirá ante Diego Andrade en pelea a 6 Rounds en Peso Ligero, buscando sumar una victoria en su etapa como profesional, por lo que destacó sus mejorías de cara a la batalla en puerta:

“Van a ver un ‘Elegante’ muy rápido, fuerte e inteligente, moviéndome, más maduro y un mejor boxeador, vamos excelentemente bien preparados y me he sentido muy bien”, indicó Rodolfo.

Por último, el popular “Elegante” manda un mensaje a sus seguidores y gente que lo ha respaldado desde su debut en 2016.

“Espero contar con su apoyo como siempre, nunca me ha dejado abajo mi gente bonita de Culiacán, Sinaloa y aún más que es en mi casa, JD Promotions, que es el mejor público y promotora de Sinaloa, que te puedo decir que a nivel nacional también, espero contar con toda la gente y muchísimas gracias”, culminó.