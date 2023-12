Tras un inicio alentador en la temporada de las Series Mundiales de la disciplina, la originaria del estado de Jalisco, también mencionó que la confianza fue determinante para su carrera en el circuito de Abu Dabhi y posteriormente obtener medalla de plata en Yokohama, Japón.

“Para lograr acumular buenos puntos, a mí me pedían entrar en el top 17 en Abu Dhabi, resultado que logré superar porque terminé en el lugar 16, lo que me dio bastante confianza para seguir preparando las series mundiales con las que se cerraba el primer periodo de clasificación a Juegos Olímpicos, que fueron Yokohama y Cagliari”, expresó.

“No esperaba ser subcampeona en una Serie Mundial, pero eso significó que debía seguir trabajando para mantenerme entre las mejores del mundo. Fue un gran crecimiento personal y también para mí entrenador, Luis Miguel Chávez”, agregó.

Seguido de estos resultados, Rosa Tapia se ubicó constantemente dentro de los mejores lugares en las siguientes competencias; muestra de ello, los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, dónde subió al podio en tres ocasiones y conquistó oro en la prueba por equipo femenino y relevos mixtos; así como plata en individual femenino.

“Al inicio estaba dudosa si me darían el lugar a mí para Juegos Centroamericanos, porque no cumplía con los criterios de la Federación. Una vez que me coloqué adelante en el ranking, clasifiqué por criterio técnico lo que significó algo muy emocionante y grato. Obtuve plata en la prueba individual; lo que me dejó poco satisfecha, pero feliz de haber dominado la prueba de relevos mixtos y traernos el oro a México”.

Posteriormente, la seleccionada nacional conquistó preseas en competencias continentales como el primer lugar en el Campeonato de las Américas Veracruz 2023; así como los metales de bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en la prueba individual femenino y también en la Copa Mundial de Brasilia.

“Después del París Test Event, me sentí un poco agotada física y mentalmente, ya que habíamos preparado ese evento muy bien y el resultado no fue el esperado, tras quedar en la posición 30; por lo que el terminar con tres podios en pruebas individuales con gran nivel de atletas reforzó mi confianza nuevamente y, lo más importante, mantenerme muy bien colocada en el ranking clasificatorio que prácticamente aseguró mi participación en París 2024”, añadió.

La atleta de 26 años tuvo un cierre de año espectacular tras el anuncio que dio la Federación Mexicana de Triatlón (FMTRI) y el Comité de Alto Rendimiento (AR) de Triatlón México, luego de dar a conocer a los atletas que representarán al país en los próximos Juegos Olímpicos París 2024, donde Rosa María Tapia Vidal asistirá por primera ocasión a una justa veraniega.

“Me sentí contenta de que se hiciera oficial la noticia, era algo que esperábamos tanto yo como mis compañeros, gracias al desempeño que hemos tenido desde que inició el ciclo olímpico en junio del 2022. El hecho de tener un boleto en mano a casi siete meses de nuestra participación en Juegos Olímpicos significa un gran avance del país, porque hemos sido constantes en nuestro rendimiento y sabemos que tenemos para dar mejores resultados el próximo año”, comentó.

“Yo recibí la noticia estando de vacaciones, por lo que ahora que regreso a entrenar, en mi cabeza solamente está llegar en mi mejor forma física a ese evento y buscar el mejor resultado posible para México”, indicó.

Con la reciente actualización de World Triathlon, organismo rector internacional de la especialidad, Tapia se mantiene como la mejor triatleta mexicana de la clasificación olímpica en el lugar 11 y en el sitio 12 del ranking mundial.

“Agregar un especial agradecimiento a mi familia, mi entrenador y mi equipo. Así como las personas que se han involucrado en el proceso y me han apoyado de una u otra forma para consolidar este sueño”, finalizó.