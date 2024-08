“Es un gran reconocimiento que le hacen a Marco Alonso porque es el primer medallista en boxeo a nivel estado y el primer medallista en Mazatlán en toda la historia, desde que se fundó Mazatlán y gracias a todos los patrocinadores que lo hacen porque puso en alto a Mazatlán y Sinaloa, y por supuesto México”.

Futuro incierto

El papá de Marco declaró que el joven pugilista ya está recibiendo propuestas por parte de varios promotoras para ingresar al profesionalismo, las cuales están analizando, sin embargo, la decisión mucho dependerá de que el boxeo permanezca en el programa olímpico de Los Ángeles 2028, así como del apoyo que reciba por parte de las instituciones deportivas.

“Sí me he dado cuenta y me han hablado a mí también de las propuestas que él ha tenido, porque me las pasa a mí, pero él hasta que arribe a Mazatlán y ya le he dicho yo, y él también ha dicho, que primero lo va a platicar.

“Si no están pensando también en creo eliminar el box en el 2028 y entonces vamos a ver si él entra a profesional o si se queda en amateur, dependiendo también de las becas y el apoyo, si hay buenas becas y buen apoyo hacia él, porque aquí lo importante para cualquier deportista son los torneos internacionales en Europa, si no hay fogueo en Europa no llegas a ningún lado”.